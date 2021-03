Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzen Personen

Am 28.03.2021, gegen 07.00h, ist es auf der Garreler Straße in Bösel zu einem Verkehrsunfall mit Personen- sowie Sachschaden gekommen. Ein Opel Corsa ist nach bisherigem Kenntnisstand von Bösel in Richtung Garrel geführt worden und nach einem Kurvenausgang von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug prallte gegen neben der Fahrbahn befindliche Bäume, Leitpfosten und Verkehrszeichen. Letztlich kam es linksseitig auf der Gegenfahrbahn, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Im Nahbereich des Unfallortes konnten zwei verletzte männliche Fahrzeuginsassen (18 Jahre und 20 Jahre) festgestellt werden. Die beiden Personen aus der Gemeinde Garrel wurden nach ärztlicher Notfallversorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Fahrzeug ist durch den Verkehrsunfall komplett zerstört worden. Die Höhe des verursachten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst, der Psychosozialen Notfallversorgung und der Freiwilligen Feuerwehr Bösel, ist die Drohnengruppe der Freiwilligen Feuerwehren im Einsatz gewesen. Die Polizei Friesoythe hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

