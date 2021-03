Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich des PK Vechta vom 27.03.-28.03.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Farbschmierereien im Stadtgebiet In der Nacht von Freitag, 26.03.21 auf Samstag, 27.03.21, beschmierten unbekannte Täter insgesamt 5 Wände und Türen von Häusern im Bereich der Großen Straße und der Gildestraße mit Farbe. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Vechta, 04441/943-0, zu melden.

Damme - Verstoß gegen die Corona-Verordnung Am Samstag, dem 27.03.2021, gegen 20:15 Uhr, wurde ein möglicher Verstoß gegen die geltende Corona-Verordnung in 49401 Damme, Jugendherbergsweg, gemeldet. Vor Ort konnten sieben Erwachsene sowie zwei Kinder aus drei verschiedenen Haushalten angetroffen werden. Die Personen saßen ohne Mindestabstand und ohne MNB beisammen. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde diesbezüglich eingeleitet.

Visbek -Verkehrsunfall mit Reh- Am 27.03.2021, zwischen 22:00 - 00:00 Uhr kam es auf der L873 (Höhe Pickerweg) zu einem Zusammenstoß zwischen einem Kraftrad und einem Reh. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Fahrer des Motorrades von der Unfallstelle und hinterlässt sein nicht mehr zugelassenes Kraftrad ohne amtliche Kennzeichen am Unfallort zurück. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Vechta - Verstoß gegen die Corona-Verordnung Am 27.03.2020 gegen 19:11 Uhr wurde in der Oyther Straße in 49377 Vechta ein möglicher Verstoß gegen die Corona-Verordnung gemeldet. Die Beamten konnten vor Ort 6 Personen aus 5 verschiedenen Haushalten antreffen. Alle Personen hielten nicht den nötigen Sicherheitsabstand ein und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckung. Gegen die Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ein Platzverweis ausgesprochen.

Dinklage - Diebstahl eines Kfz-Anhängers /Verkehrsunfallflucht In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Langweger Straße in Lohne zu einem Diebstahl eines Messeanhängers. Unbekannte Personen verschafften sich Zutritt zu einem Betriebsgelände und entwendeten dort einen Messeanhänger sowie ein Kennzeichenschild eines Firmenfahrzeuges. Zudem wurde versucht, einen weiteren Pferdeanhänger zu entwenden. Der Messeanhänger konnte am Sonntagmorgen in Lohne an der Dinklager Straße aufgefunden werden. Offensichtlich verunfallten die Täter dort und ließen den Anhänger an der Unfallstelle zurück. Zeugen zu diesem Vorfall sollten sich mit der Polizei in Lohne in Verbindung setzen.

