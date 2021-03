Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Zwei Leichtverletzte

Erwitte (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 12.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Freitag (5. März) an der Lippstädter Straße in Erwitte. Um 16.22 Uhr wollte ein 42-jähriger Mann aus Dortmund mit seinem Wagen von einem Parkplatz an der Lippstädter Straße nach links in Richtung Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 32-jährigen Autofahrer aus Erwitte mit seiner 28-jährigen Erwitter Beifahrerin, die die B55 in Richtung Lippstadt fuhren. Durch den Aufprall verletzten sich der 32-Jährige und seine Beifahrerin leicht. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell