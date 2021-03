Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Trunkenheitsfahrt

Werl (ots)

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Werl wurde am Sonntag (7. März), um kurz nach 14 Uhr an der Hammer Straße von der Polizei kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,14 Promille. Hierauf ordneten die Beamten eine Blutprobe an und beschlagnahmten seinen Führerschein. (reh)

