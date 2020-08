Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit quietschenden Reifen Runden gedreht und gegen Baum gefahren

53925 Kall (ots)

Zeugen fiel am Montagabend (23.30 Uhr) ein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Kall an der Bahnhofstraße auf. Offensichtlich drehte der Fahrer auf dem Parkplatz mit quietschenden Reifen seine Runden. Die Zeugen hörten einen lauten Knall und informierten die Polizei. Bei deren Eintreffen hatte der Fahrer sein Fahrzeug bereits verschlossen und sich entfernt.

Erste Ermittlungen ergaben, dass mit diesem Fahrzeug gegen einen Baum gefahren wurde.

Der Fahrer konnte ermittelt werden. Es handelte sich um einen 19-Jährigen aus dem Gemeindegebiet Mechernich.

Da der junge Fahrer stark nach Alkohol roch, wurde ein Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,62 Promille. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell