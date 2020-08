Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Baugerüst entwendet

53909 Zülpich-Füssenich (ots)

Baugerüst entwendet

Montagmorgen in der Zeit von 8 bis 10 Uhr erschienen Personen an einer Baustelle an der Brüsseler Straße. Hier luden sie ein hinter dem Haus gelagertes Baugerüst auf. Einem Nachbarn fiel dies auf. Er sprach die drei Männer an. Diese gaben an, dass es sich um ihr Gerüst handeln würde und dieses nun abtransportieren. Der entstandene Schaden liegt im oberen vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell