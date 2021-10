Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Aktueller Wohnhausbrand

Burgen (ots)

Derzeit steht ein Wohnhaus in der Ortslage Burgen in Vollbrand. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort im Einsatz. Aufgrund der Löscharbeiten ist die Ortsdurchfahrt B49 (Moselstraße) in beide Richtungen gesperrt.

Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen.

