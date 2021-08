Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Versuchte Überfälle auf Geschäfte

Kamp-Lintfort (ots)

Am Montag gegen 16.55 Uhr betrat ein männlicher, maskierter Mann den Kassenbereich eines Getränkemarktes an der Parkstraße und forderte unter Vorhalt einer schwarzen Pistole die Herausgabe von Bargeld.

Als die Kassiererin die Herausgabe verweigerte und ihn schreiend zum Verlassen des Geschäftes aufforderte, flüchtet der Räuber.

Er entfernte sich mit einem silberfarbenen Roller in Richtung Innenstadt. Auf dem Roller saß ein weiterer Unbekannter, der offensichtlich auf den Täter wartete.

Die Kassiererin blieb unverletzt.

Wenige Stunden zuvor, um ca. 11.45 Uhr, hatte ein Unbekannter eine Lottoannahmestelle an der Ferdinantenstraße betreten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Mann die Herausgabe von Bargeld. Auch in diesem Fall scheiterte der Räuber, da die Kassiererin sich weigerte, ihm Geld zu geben. Unverrichteter Dinge flüchtete der Täter über einen Fußweg in Richtung der Straße Im Torfgrund.

In beiden Fällen beschreiben die Angestellten den Unbekannten wie folgt:

Ca. 180 cm groß, trug schwarze Kleidung (T-Shirt und Hose) sowie eine schwarze Sturmhaube, sprach deutsch mit Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ob es sich bei den versuchten Überfällen um den gleichen Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell