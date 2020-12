Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 24-jähriger Intensivtäter festgenommen

FlensburgFlensburg (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (15.12.20) wurde ein 24-jähriger Flensburger durch Beamte der Bezirkskriminalinspektion Flensburg im Kreis Schleswig-Flensburg festgenommen. Gegen den Mann war auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg durch das Amtsgericht Flensburg Haftbefehl wegen Fluchtgefahr erlassen worden.

Dem 24-Jährigen wird ein versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl vorgeworfen. Er hatte versucht, am 19.09.20 in der Nordstadt gewaltsam in eine Wohnung einzubrechen, wurde dabei aber von einem Bewohner gestört und konnte flüchten. Zwei Tage zuvor war er in einen gastronomischen Betrieb eingebrochen und hatte dort Alkoholika und weiteres Diebesgut im Wert von ca. 2000 Euro entwendet. Dem Mann werden außerdem fünf Ladendiebstähle vorgeworfen.

Der 24-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen und wurde noch am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht Flensburg vorgeführt. Der Haftbefehl wurde verkündet und gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt, da der Angeklagte wieder über einen festen Wohnsitz verfügte.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Sandra Otte

Telefon: 0461 / 484 2010

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell