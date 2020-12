Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Schleswig: Frau bedroht Passanten mit Messer, Zeugenaufruf

SchleswigSchleswig (ots)

Am Dienstagnachmittag (15. Dezember 2020) gegen 13.30 Uhr kam es zu einem Zwischenfall im Bereich Stadtweg/ Bismarckstraße in Schleswig, bei dem eine Frau mehrere Passanten bedrohte. Aus unbekannter Ursache löste eine 35-jährige Schleswigerin Feueralarm in der Tiefgarage einer Bank aus. Bereits im Vorwege hatte sie sich dort auffällig verhalten, weshalb ihr ein Hausverbot erteilt wurde. Als Bankmitarbeiter die Tiefgarage aufsuchten, wurden sie nach ersten Erkenntnissen von der Frau mit einem Messer angegriffen. Auch andere Personen wurden von der Frau bedroht, zudem beschädigte sie Fahrzeuge und stieß einen Kinderwagen mit darin befindlichem Kind um. Die eingesetzten Schleswiger Polizeibeamten konnten die Frau festnehmen. Die Schleswigerin wurde zur weiteren Behandlung in ein Fachkrankenhaus gebracht. Zeugen und weitere Geschädigte, insbesondere die Frau mit dem Kinderwagen, werden gebeten, sich bei der Polizei Schleswig unter 04621-840 zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell