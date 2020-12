Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Verkehrskontrollen - positive Bilanz, weiter so!

FlensburgFlensburg (ots)

Am Samstag (12. Dezember 2020) führten Beamte des 1. Polizeireviers Flensburg Verkehrskontrollen an zwei Kontrollstellen im Flensburger Stadtgebiet durch.

Zwischen 11.00 - 13.00 Uhr wurden an den Kontrollstellen in der Werftstraße und in der Harrisleer Straße insgesamt etwa 85 Fahrzeuge kontrolliert. Ein besonderer Schwerpunkt lag hierbei auf Präventionsgesprächen und der Fahrerüberprüfung hinsichtlich der Verkehrstüchtigkeit. In einigen Fahrzeugen war das Warnmaterial mangelhaft oder nicht vorhanden. Trotzdem zieht die Flensburger Polizei aus diesem Einsatz eine positive Bilanz: Bei keinem der Fahrzeugführer wurden Einschränkungen der Verkehrstüchtigkeit festgestellt!

