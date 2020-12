Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Tönning: Farbschmierereien im Stadtgebiet - Zeugenaufruf

TönningTönning (ots)

In der Nacht zu Freitag (11. Dezember 2020) kam es im Tönninger Stadtgebiet zu mehreren Farbschmierereien. Nach ersten Erkenntnissen wurden an mindestens 15 Tatorten Farbschmierereien in Form von Hakenkreuzen festgestellt. Die Hakenkreuze wurden überwiegend an Briefkästen, aber auch an einem Pkw festgestellt. Die Tatorte befinden sich in den Straßen Twiete, Rademacher Straße, Klingberger Straße, Kattrepel, Hochsteg und Festungstraße. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 5 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg unter 0461-4840 oder per Email unter K5.Flensburg.BKI@Polizei.LandSH.de zu melden. Vielen Dank!

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Anna Rehfeldt

Telefon: 0461 / 484 2009

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell