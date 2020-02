Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Täter zerkratzen eine Vielzahl von geparkten Fahrzeugen - es entsteht erheblicher Sachschaden

Schwerte (ots)

Am Samstag, dem 08.02.2020, kam es in der Nacht bis zum Morgen zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen im Bereich der Wilhelmstraße. Die Fahrzeuge wurden von einer unbekannten Person mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Täter blieb bei seiner Handlung unerkannt. Insgesamt wurden bis zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen ca. ein dutzend Fahrzeuge beschädigt. Durch die Vielzahl der Beschädigungen entstand erheblicher Sachschaden. Von einem Tatzusammenhang ist auszugehen. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304-921-3320 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. /Tu.

