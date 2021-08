Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel-Bergerfurth, Alleinunfall mit einem schwerverletztem Pkw-Fahrer, Zeugensuche

Wesel (ots)

Am Montag, den 23.08.2021, gegen 19.15 Uhr, kam es im Bereich der Ortslage Bergerfurth zu einem Alleinunfall eines Pkw. Dabei befuhr ein 30-jähriger Mann aus Voerde die B8 von Mehrhoog kommend in Fahrtrichtung Wesel. Im Verlauf einer Linkskurve kam er, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Fahrbahn ab und fuhr mit dem Wagen in eine Abböschung. Das Fahrzeug kam auf der rechten Fahrzeugseite zu liegen. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Weseler Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließende Bergung des Fahrzeuges musste die B8 bis 20.50 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte abgeleitet. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wesel (Tel.: 0281- 107-1622) zu melden

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell