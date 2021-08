Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter - Frontalzusammenstoß auf Osnabrücker Straße

Bünde (ots)

(jd) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich gestern (16.8.), um 14.05 Uhr auf der Osnabrücker Straße. Ein 20-jähriger Mann aus Werther fuhr mit seinem Peugeot auf der Hansastraße, von der Autobahn kommend in Richtung Osnabrücker Straße. Gleichzeitig fuhr eine 41-jährige Frau aus Rödinghausen in ihrem Fiat in entgegengesetzter Richtung auf der Osnabrücker Straße. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve unmittelbar vor einem Kreisel an der Osnabrücker Straße verlor der 20-Jährige aus bisher nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und rutschte auf der regennassen Straße auf die Gegenfahrbahn. Einen Zusammenstoß mit der dort fahrenden Frau aus Rödinghausen konnte er nicht mehr verhindern. Der Mann verletzte sich leicht. Seine 20-jährige Beifahrerin aus Lemgo wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Die Fiat-Fahrerin erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem sie von der hinzugerufenen Feuerwehr mittels einer Rettungsschere aus ihrem Auto befreit werden konnte, wurde sie nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort ebenfalls zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

