Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Motorrad fährt auf Pkw auf - Zwei Personen schwerverletzt

Bünde (ots)

(jd) Eine 39-jährige Frau aus Kirchlengern fuhr gestern (15.8.), um etwa 14.00 Uhr, mit ihrem Mercedes auf der Osnabrücker Straße in Fahrtrichtung Levisonstraße. Da ein vor ihr fahrendes Fahrzeug nach links in die Blankensteinstraße abbiegen wollte und entsprechend bremste, bremste auch die Bünderin ihr Auto ab. Ein dahinterfahrender 20-jähriger Motorradfahrer aus Steinhagen konnte sein Krad nicht rechtzeitig abbremsen und fuhr auf den Mercedes auf. Durch den starken Aufprall stürzten der Mann sowie seine 19-jährige Sozia aus Halle auf die Fahrbahn. Beide zogen sich schwere Verletzungen zu und wurden vor Ort durch hinzugerufene Rettungskräfte erstversorgt, ehe sie in umliegende Krankenhäuser zur stationären Behandlung gebracht wurden. Die genaue Schadenshöhe wird noch ermittelt.

