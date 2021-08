Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Besonders schwerer Fall des Diebstahls - Unbekannte entwenden Bargeld und Schuhe

Kirchlengern (ots)

(jd) Der 54-jährige Eigentümer eines Schuhgeschäfts in der Straße In der Mark stellte am Freitag (13.8.), gegen 9.00 Uhr fest, dass die Eingangstür massive Beschädigungen aufwies. Im Inneren des Geschäftes hatten der oder die unbekannten Täter mehrere Schuhkartons geöffnet und die darin befindlichen Schuhe entwendet. Einen Safe, der sich zuvor in den Büroräumen befunden hat, fand der 54-Jährige in einem angrenzenden Bad vor. Die unbekannten Täter haben diesen gewaltsam geöffnet und Bargeld in drei-stelliger Höhe daraus entwendet. Der Wert der Schuhe konnte noch nicht genau beziffert worden. Da die Unbekannten das Videoüberwachungssystem des Geschäfts demoliert haben, kann der Tatzeitraum auf die Zeit zwischen 2.00 und 2.30 Uhr eingegrenzt werden. Die Auswertungen des Videomaterials dauern noch an. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Freitag etwas beobachtet haben, um Meldung unter 05221/8880.

