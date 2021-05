Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Graffitisprayer auf frischer Tat in Duisburg gestellt

Duisburg (ots)

Drei Bundespolizisten nahmen an einem stillgelegten Stellwerk in Duisburg am Mittwochabend (19. Mai), um 21.15 Uhr, zwei Graffitisprayer (18, 26) fest. Beweismittel wurden gesichert und ein Strafverfahren wegen der Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Ein 26-jähriger Portugiese und ein 18-jähriger Deutscher besprühten auf dem ehemaligen Loveparade Gelände eine Mauer mit Lackfarbe. Sie hatten bereits rund 20 Quadratmeter besprüht, als sie plötzlich von drei Bundespolizisten auf frischer Tat überrascht und vorläufig festgenommen wurden. Die Beamten fertigten Lichtbilder der Graffitis und beschlagnahmten acht Spraydosen sowie zwei Paar Handschuhe.

Im weiteren Verlauf wurden die Tatverdächtigen nach der Identitätsfeststellung und der Einleitung des Strafverfahrens wegen der Sachbeschädigung auf freiem Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell