Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug landet im Gleisbett

Ratzeburg (ots)

14. Juli 2020 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 13.07.2020 - Schwarzenbek

Gestern Nachmittag kam es im Bereich der Kerntangente, beim Parkplatz zum Bahnhof, in Schwarzenbek zu einem Verkehrsunfall. Wie sich herausstellte, stand der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 61-jähriger Mann aus dem Schwarzenbeker Umland mit einem Ford Kuga die Parkplatzzufahrt zum Parkplatz am Bahnhof an der Kerntangente. Anstatt dem anschließenden Linkskurvenverlauf an der Einfahrt zu folgen, fuhr der Kuga-Fahrer geradeaus weiter, über einen Gehweg, durchbrach anschließend einen Stabmattenzaun und kam im Gleisbett der Deutschen Bahn zum Stehen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.

Der Bahnverkehr wurde umgehend eingestellt.

Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten beim 61-jährigen Atemalkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen vorläufigen Wert von 0,57 Promille, woraufhin die Beamten eine Blutprobenentnahme anordneten. Zudem wurde der Führerschein des Kuga-Fahrers beschlagnahmt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 11.000 Euro.

Der 61-jährige wird sich nun wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke verantworten müssen.

