Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Trickdiebstahl im Einkaufsmarkt- Geldbörse nach Sturz entwendet

Bünde (ots)

(sls) In einem Einkaufsmarkt an der Herforder Straße in Bünde kam es am Mittwochnachmittag (11.8.) zu einem Trickdiebstahl, bei dem die Geldbörse einer Kundin entwendet wurde. Gegen 11.00 Uhr befand sich die 74-jährige Geschädigte im Einkaufsmarkt, als plötzlich eine, ihr unbekannte, Frau vor ihrem Einkaufswagen stürzte. Sie ging direkt zu der gestürzten Frau, um ihr wieder auf die Beine zu helfen und nach möglichen Verletzungen zu fragen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Handtasche der 74-Jährigen im Einkaufswagen unbeaufsichtigt. In diesem Zeitraum entwendeten augenscheinlich Unbekannte aus der Tasche die Geldbörse der Geschädigten. In der Geldbörse befanden sich Bargeld und diverse persönliche Dokumente der Seniorin. Nach dem Sturz der Unbekannten verließ diese den Einkaufsmarkt in Begleitung von zwei weiteren Frauen. Die Kriminalpolizei hofft auf Zeugen, die sich zur Tatzeit im Bereich des Einkaufmarktes aufgehalten haben und möglicher Weise Angaben zu diesem drei Frauen oder dem Trickdiebstahl machen können. Bitte setzen sie sich telefonisch (05221-8880) mit der Polizei in Herford in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell