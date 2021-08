Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschenuhren einer Seniorin entwendet- Unbekannter durchsucht Schubladen

Spenge (ots)

(sls) In Spenge kam es am Dienstagnachmittag (10.8.) zu einem Diebstahl aus dem Haus einer Seniorin am Birkenweg. Gegen 16.30 Uhr wurde die Geschädigte von einem bisher unbekannten Mann auf der Straße vor dem Wohnhaus angesprochen. Der Mann erkundigte sich nach alten Gegenständen, die nicht mehr benötigt und ansonsten entsorgt werden sollen. Die Seniorin beabsichtigte dem Unbekannten einen alten Staubsauger mitzugeben und betrat gemeinsam mit dem Mann das Wohnhaus. Gemeinsam mit dem Tatverdächtigen durchsuchten die Geschädigte einige Bereiche des Haus, um alte Gegenstände zusammenzutragen. Der Unbekannte öffnete dafür auch mehrere Schränke und Schubladen. Ohne erkennbaren Grund verließ der Täter dann das Wohnhaus. Die möglichen alten Gegenstände ließ er jedoch im Wohnhaus zurück. Zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte die Seniorin, dass drei silberne Taschenuhren samt Kette fehlten. In einem unbeobachteten Moment nahm der Täter augenscheinlich die Uhren an sich und entfernte sich damit aus dem Haus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Er wird beschrieben mit ca. 60 Jahre alt und etwa 160cm groß. Er hatte eine schlanke Figur und braune Haare. Hinweise nimmt die Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen.

