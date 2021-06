Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Unfall im Abbiegeverkehr; zwei Verletzte

Walldorf (ots)

Zwei Verletzte und ein Sachschaden von rund 40.000.- Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen auf der L 723, zwischen Wiesloch und Walldorf ereignete. Ein 33-jähriger VW-Fahrer war auf der L 723 von Wiesloch in Richtung Walldorf unterwegs, als er an der Einmündung Wieslocher Straße eine rote Ampel übersah. Dies hatte zur Folge, dass er mit einem entgegenkommenden 47-jährigen BMW-Fahrer zusammenstieß, der bei Grün von der L 723 nach links in die Wieslocher Straße abbog. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Ihre Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

