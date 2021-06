Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: Radschrauben gelockert - Reifen während Fahrt verloren

Neckargemünd (ots)

Am Donnerstagmittag verlor ein 71-jähriger Skoda-Fahrer am Ende des Gaisbergtunnels den linken Vorderreifen, nachdem ein bislang unbekannter Täter die Radschrauben lockerte. Zuvor parkte der Mann das Auto in der Schützenhausstraße ab. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/92540 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell