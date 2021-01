Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Brandmeldung Cannabisplantage in Wohnung entdeckt - Mettmann - 2101083

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Bismarckstraße in Mettmann hat am Donnerstagmorgen (21. Januar 2021) zum Fund einer Cannabisplantage geführt. Der Wohnungsinhaber wurde festgenommen, die Betäubungsmittel sichergestellt.

Das war geschehen:

Gegen 06:10 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Wohnung an der Bismarckstraße gerufen. Anwohner des Mehrfamilienhauses hatten Brandgeruch im Treppenhaus und einen ausgelösten Rauchmelder in einer Wohnung im dritten Obergeschoss wahrgenommen. Da in der Wohnung augenscheinlich niemand anwesend war, drangen die Rettungskräfte gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und stellten auf einer Herdplatte Pulver fest, welches sich augenscheinlich entzündet und zu der starken Rauchentwicklung geführt hatte.

Doch das war nicht die einzige Feststellung, die die Einsatzkräfte machten: Das gesamte Wohnzimmer war zu einer Plantage umgebaut, in der 64 Cannabispflanzen mit einer Wuchshöhe von circa 60cm professionell in einem circa 10qm großen Aufzuchtzelt untergebracht waren.

Weiterhin fanden die Polizeibeamten in der Wohnung circa 200g Cannabis und 200g Haschisch sowie 50 Pillen, dessen Besitz ein Verstoß nach dem Arzneimittelgesetz darstellt. Die Polizei stellte sämtliche Betäubungsmittel sicher.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen in der Wohnung führten zum aktuellen Aufenthaltsort des Wohnungsinhabers, einem 36-jährigen Mettmanner, welcher im weiteren Einsatzverlauf festgenommen werden konnte. Gegen den polizeilich bisher nicht in Erscheinung getretenen Mann wurde ein Strafverfahren wegen des illegalen Anbaus, des Besitzes sowie wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln eingeleitet.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte nach Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen aufgrund fehlender Haftgründe wieder von der Polizeiwache entlassen.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Mettmann, Telefon 02104 / 982 6250, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell