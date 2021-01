Polizei Mettmann

POL-ME: Aufmerksamer Zeuge stoppt Trunkenheitsfahrt - Haan - 2101082

Mettmann (ots)

Die Trunkenheitsfahrt eines 50-jährigen Haaners auf der Bahnstraße wurde am Mittwochnachmittag (20. Januar 2021) dank eines aufmerksamen Zeugen gestoppt. Gegen den Beschuldigten wurden gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Das war geschehen:

Gegen 17:50 Uhr befuhr ein 26-jähriger Haaner die Bahnstraße in Haan. Er beobachtete einen vorausfahrenden Peugeot 207, welcher in der dortigen 30er Zone mit deutlich reduzierter Geschwindigkeit die Bahnstraße in Schlangenlinien befuhr. Der Fahrer des Peugeot stoppte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes und begab sich, nach Zeugenangaben, schwankend zu Fuß in die Verkaufsräume.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten führten bei Rückkehr des Fahrzeugführers einen Atemalkoholtest durch, welcher mit 2,6 Promille (1,3 mg/l) auffallend positiv verlief. Der 50-jährige Haaner wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht. Zur weiteren Beweisführung wurde die ärztliche Entnahme einer Blutprobe angeordnet und durchgeführt.

Da der 50-Jährige aktuell auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, wurden gegen den Haaner gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet. Auch gegen den Halter des Peugeot wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Derzeit besteht der Verdacht, zugelassen zu haben, dass der stark alkoholisierte 50-Jährige das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis führte.

