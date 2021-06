Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friedrichsfeld: Autofahrer kollidiert beim Wenden mit Motorradfahrer

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 18:15 Uhr kollidierte im Saarburger Ring ein 63-jähriger Renault-Fahrer beim Wenden mit einem nachfolgenden 22-jährigen Motorradfahrer, wodurch dieser stürzte und sich verletzte. Die beiden Verkehrsteilnehmer fuhren auf dem Saarburger Ring in Richtung Friedrichsfelder Landstraße, als der 63-Jährige mit seinem Auto auf der Fahrbahn wenden wollte. Dabei hat er den nachfolgenden Motorradfahrer übersehen und touchierte diesen seitlich. In der Folge stürzte der 22-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Einen Rettungswagen benötigte er jedoch nicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell