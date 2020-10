Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Koffer aus Pkw entwendet

Heinsberg-Unterbruch (ots)

Aus einem Pkw, dieser stand an der Straße Fell, wurden in der Nacht zum 30. September (Mittwoch) ein Pilotenkoffer mit Unterlagen sowie ein weiterer Koffer mit technischen Geräten entwendet. Beide Koffer konnten zwischenzeitlich in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden werden. Nach ersten Erkenntnissen fehlen jedoch die technischen Geräte. Die Koffer wurden an den Geschädigten ausgehändigt und die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell