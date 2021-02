Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wer sah Jugendliche?

Valbert (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 23:17 Uhr, ging ein Hundehalter mit seinem Hund spazieren, als er auf dem Lidl Parkplatz an der Ihnestraße mehrere Jugendliche wahrnahm, die Werbeplakate abrissen und anzündeten. Bei Erkennen des Zeugen flüchteten die Jugendlichen bislang unerkannt in der Dunkelheit. Die Glut wurde gelöscht, es entstand - glücklicherweise- kein Gebäudeschaden. Hinweise zu den Jugendlichen nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen.

