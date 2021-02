Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dieb aus dem Gebüsch geholt

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Montagabend auf dem Gelände eines Autohauses "Im Olpendahl" drei mutmaßliche Felgen-Diebe vorläufig festgenommen.

Gegen 21.45 Uhr hatte der Wachdienst verdächtige Personen zwischen den ausgestellten Fahrzeugen bemerkt. Die Polizei umstellte das Gelände und ging mit Unterstützung eines Diensthundes vor. Eine 25-jährige Frau aus Grevenbroich und ein 33-jähriger Düsseldorfer blieben beim Anblick der Hündin an ihrem Auto stehen. Ein Verdächtiger versteckte sich in einem Gebüsch. Lange hockte er nicht dort. Die Diensthündin hatte die besseren Argumente. Der 32-jährige Düsseldorfer krabbelte wieder heraus und stellte sich.

Angeblich wollten das Trio nur "spazieren fahren" und auf dem Autohaus-Gelände eine "Pinkelpause" machen. Dann sei plötzlich die Polizei gekommen.

Die Polizeibeamten stellten fest, dass an mehreren Fahrzeugen Radmuttern gelöst wurden. Der 32-Jährige hatte mehrere Radmuttern dabei. Die Diensthündin machte sich mit ihrer feinen Spürnase auf die Suche und fand in einem Gebüsch weitere Beweismittel. In ihrem Auto hatten die drei Tatverdächtigen diverses Werkzeug. Das Auto wurde sichergestellt und die drei Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Sie wurden am Dienstagmittag wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Bandendiebstahls.

