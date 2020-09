Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Kücknitz

Fahrradkontrollen - leider knapp 50 % Mängel

Lübeck (ots)

Am Donnerstagmorgen (17.09.) kontrollierten Beamte der Polizeistation Kücknitz und des Bezirksdienstes 3. Polizeirevier Lübeck vor Schulbeginn Fahrradfahrer in der Kücknitzer Hauptstraße.

Hierbei wurden gut 70 Fahrräder kontrolliert und bei 32 Rädern Mängel festgestellt. Das Licht war ohne Funktion, die Klingel klingelt nicht und die wichtigen Reflektoren in den Speichen fehlten. Die Polizistinnen und Polizisten führten ermahnende Gespräche. Dieses war offenbar erfolgreich. Die ersten vier Fahrräder wurden noch am gleichen Tag repariert bei der Dienststelle in Kücknitz vorgezeigt. Bei den Folgekontrollen wird allerdings gebührenpflichtig verwarnt.

Ein Fahrer eines Motorrollers fuhr auf dem Gehweg und eine andere Person nutzte während der Fahrt ein Handy. Diese erhalten allerdings gleich Post mit einem Verwarngeldangebot.

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass die Mängelquote bei den Fahrrädern erheblich war.

Sehen und gesehen werden ist in der dunklen Jahreszeit ist insbesondere für Fußgänger und Fahrradfahrer besonders wichtig. Auch das freiwillige Tragen eines Helmes kann bei Unfällen schwerwiegende Verletzung verhindern.

