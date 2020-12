Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf/Wietmarschen - Zigarettenautomat aufgebrochen

Georgsdorf/WietmarschenGeorgsdorf/Wietmarschen (ots)

In der Nacht zu Freitag haben bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten auf einem Gaststättengelände an der Straße Westende aufgebrochen. Sie stahlen Zigarettenschachteln und Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist bislang nicht bekannt.

An der Berliner Straße in Wietmarschen kam es in gleicher Nacht zu einer weiteren Tat. Auch hier brachen die Täter gewaltsam einen Zigarettenautomaten auf und entwendeten den Inhalt.

Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 entgegen.

