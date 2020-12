Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Opel beschädigt

NordhornNordhorn (ots)

Am Freitag zwischen 9.35 und 11 Uhr touchierte ein vermutlich weißer Pkw einen braunen Opel Insignia. Das Auto stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Straße Am Schweinemarkt in Nordhorn. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

