Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Straßenlaterne beschädigt

GeesteGeeste (ots)

Am 4. Dezember beschädigten bislang unbekannte Täter eine Straßenlaterne in der Wilhelmstraße in Geeste. Dabei brach der Laternenkopf vom Mast ab. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Dalum unter der Rufnummer 05937/970050 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell