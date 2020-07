Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nachtragsmeldung: Tötungsdelikt in Limburgerhof

Ludwigshafen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Polizeipräsidium Rheinpfalz

Nachtrag zu: https://s.rlp.de/dQOmH

Im Falle des Tötungsdelikts in Limburgerhof am 16.07.2020 wurde noch am Freitag (17.07.2020) die Obduktion der 54-Jährigen durchgeführt. Hierbei wurde als todesursächlich ein zentrales Regulationsversagen diagnostiziert. Durch stumpfe Gewalteinwirkung - wahrscheinlich mittels Baseballschlägers - kam es zu Trümmerbrüchen auf der rechten Kopfhälfte.

