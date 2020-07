Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Taxifahrer nimmt Vorfahrt und flüchtet

Ludwigshafen (ots)

Ein 63-jähriger Fahrradfahrer stürzte am Sonntag (19.07.2020), nachdem ihm die Vorfahrt genommen wurde. Der Mann fuhr gegen 13 Uhr im Bereich der Raiffeisenstraße in Richtung Am Speyerer Tor. An der Kreuzung zur Poststraße bog plötzlich ein Taxi in den Kreuzungsbereich ein ohne auf den Fahrradfahrer zu achten. Um einen Unfall zu verhindern, wich der 63-Jähriger auf die Bahnschienen aus und stürzte hierbei. Glücklicherweise blieb er unverletzt. Der Taxifahrer setzte unbeirrt seine Fahrt fort. Der Flüchtige war circa 60 Jahre alt und hatte wenig Haare. Bei dem Taxi soll es sich um eine Limousine gehandelt haben. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Die Polizei sucht nun den flüchtigen Taxifahrer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Jan Liebel

Telefon: 0621-963-1500

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell