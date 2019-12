Polizei Bochum

POL-BO: Alkoholisierte Autofahrerin (26) kommt von Straße ab - Fahrerin verletzt und vier Autos beschädigt!

Bochum / Wattenscheid (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden kam es gestern (7. Dezember) in den späten Abendstunden in Wattenscheid.

Gegen 23.15 Uhr befuhr eine 26-jährige Autofahrerin die Berliner Straße in Richtung Wattenscheider Innenstadt. Nach bisherigem Kenntnisstand kam die Frau aus Tönisvorst in Höhe der Hausnummer 28 ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte drei am Straßenrand geparkte Autos.

Durch den Zusammenstoß verletzte sich die junge Frau und wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die unfallaufnehmenden Polizisten stellten bei der 26-Jährigen Atemalkoholgeruch fest. Folgen: Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Drei der Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Ein geschätzter Gesamtsachschaden von etwa 40.200 Euro entstand.

Die weiteren Ermittlungen hat das Bochumer Verkehrskommissariat aufgenommen.

