POL-FR: Weil am Rhein: Pkw-Fahrer mit Schusswaffe bedroht

Freiburg (ots)

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Mittwoch, 17.03.2021, gegen 19.00 Uhr, in Haltingen die Freiburger Straße. Dem 20-Jährigen kam dort ein Audi entgegen, welcher wendete und ihn verfolgte. Auf der Autobahn A 98 in Fahrtrichtung Lörrach fuhr der Audi-Fahrer neben den 20-Jährigen und auf gleicher Höhe zielte der Audi-Fahrer mit einer schwarzen Handfeuerwaffe auf den 20-Jährigen. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei den Audi und dessen 19-jährigen Fahrer feststellen und kontrollieren. In dem Audi konnten eine Schreckschusspistole, ein Baseballschläger sowie ein Säbel aufgefunden werden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei hat nun Ermittlungen gegen den 19-jährigen Audi-Fahrer wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet.

