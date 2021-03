Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 17.03.2021, in der Zeit zwischen 11.20 Uhr und 11.40 Uhr, wurde auf einem Parkdeck am Rathausplatz der linke Außenspiegel eines geparkten Pkw Skoda, Farbe Silber, vermutlich durch einen ausparkenden Pkw, beschädigt. Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung und fuhr davon. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, sucht Zeugen. Zum Unfallzeitpunkt soll reger Kundenverkehr geherrscht haben. Insbesondere sucht die Polizei eine zwischen 20 und 35 Jahre alte Frau, welche der Fahrerin des Skoda zuvor beim Einparken half.

