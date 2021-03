Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen: Gasaustritt in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch, 17.03.2021 gegen 22.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bühlackerstraße. Hier wurde Gasgeruch in einer Wohnung gemeldet, woraufhin die Feuerwehr Hausen und Zell mit fünf Fahrzeugen und 28 Mann ausrückten. Vor Ort konnte leichter Gasaustritt an einem neu gewechselten Gaszähler festgestellt werden. Dieser wurde nicht richtig verdichtet. Da der Wechsel des Gaszählers am gleichen Tag stattfand, war die Menge des Gasaustrittes noch nicht hoch und Personen waren keine gefährdet. Das Haus musste nicht evakuiert werden.

md/tb

