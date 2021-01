Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Feier aufgelöst

LingenLingen (ots)

Nach einem Zeugenhinweis haben Beamte der Polizei Lingen in der Nacht zu Samstag eine Feier in einer Scheune an der Straße Beversundern aufgelöst. Gegen die insgesamt sieben Teilnehmer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

