Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand in Einfamilienhaus

Dudenhofen (ots)

Am Dienstagmittag gegen 13:00 Uhr brach in einem Einfamilienhaus in der Rottstraße in Dudenhofen ein Feuer aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach das Feuer an einem Ofen in dem Haus aus. Die Kriminalpolizei ermittelt nun ob ein fahrlässiges Verhalten zu dem Brand geführt hat. Der entstandene Schaden wird auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

