Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Bedrohung mit Messer - Täter festgenommen und in Haft

Freiburg (ots)

Am 17.03.2021 erhielt die Polizei gegen 6 Uhr Kenntnis über einen jungen Mann, der mit einem großen Küchenmesser in der Hand im Bereich der Neudorfstraße in Teningen zu Fuß unterwegs sei. Dieser würde in aggressiver Weise Drohungen gegen sich selbst und herannahende Polizeikräfte aussprechen.

Einem im dortigen Bereich vorbeifahrenden Fahrzeugführer stellte er sich in den Weg, stieg in den anhaltenden Pkw ein und forderte den 56-jährigen Fahrer auf loszufahren. Dieser kam den Aufforderungen zunächst nach, stoppte jedoch nach rund 300 Metern sein Fahrzeug wieder und konnte geistesgegenwärtig mitsamt Fahrzeugschlüssel flüchten.

Der 24-jährige Deutsche setzte seinen Weg in Richtung Emmendinger Straße fort, wo er schließlich durch Polizeikräfte festgenommen werden konnte. Verletzt wurde niemand. Die Polizei war mit starken Kräften vor Ort.

Das Kriminalkommissariat Emmendingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragte Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell