Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallbach: Unfall beim Abbiegen auf Kreisstraße - zwei Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Ein Pkw-Fahrer wollte am Mittwoch, 17.03.2021, gegen 16.45 Uhr, an der Einmündung Alte Poststraße in Schallbach, auf die Kreisstraße 6327 einbiegen und übersah dabei eine aus Richtung Rümmingen kommende, vorfahrtsberechtigte, Pkw-Fahrerin. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Beteiligte wurden leicht verletzt und wurden von dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro.

