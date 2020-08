POL-NMS: 200807-1-pdnms Gerissenes Reh, NMS

Polizeidirektion Neumünster

Neumünster/Am 06.08.20 um 20.47 Uhr teilte eine Joggerin der Polizei mit, dass auf einem von der Carlstraße abgehender Sandweg, der entlang der Bahnschienen ver-läuft, ein Stück Rehwild liegen sollte. Der Jäger fand das verendete Tier an dem be-schriebenen Ort und bestätigte, dass dem Reh die Kehle durchgebissen wurde. Die Polizei prüft nun, ob ein Tatzusammenhang mit dem Vorfall von vor zwei Wochen in der Böcklersiedlung besteht. Zeugen, die Beobachtungen zu dem Vorfall am gestrigen Tage gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel.: 04321/9451111 zu melden.

