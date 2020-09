Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.09.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

41-jähriger Autofahrer versucht Unfall beim Überholen; Schaden 6000 Euro

Am Dienstagmorgen hat ein 41-jähriger Autofahrer aus Northeim einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße B 27 verursacht, als er zwischen Bad Sooden-Allendorf und Albungen im Bereich der zweispurigen Streckenführung einen Lkw überholen wollte. Der 41-Jährige scherte gegen 09.15 Uhr zum Überholen des besagten Lkw`s auf den linken Fahrstreifen aus. Ein ebenfalls in Richtung Albungen fahrender 24-jähriger Autofahrer aus Bad Sooden-Allendorf, der sich seinerseits auf dem linken Fahrstreifen befand, musste daraufhin ein Stück nach links ausweichen und kollidierte dabei mit dem aus Richtung Albungen kommenden Pkw eines 51-Jährigen aus Waltershausen. Währen das Auto des Unfallverursachers unbeschädigt blieb, entstanden an den Fahrzeugen des 24-Jährigen und des 51-Jährigen jeweils Schäden in Höhe von 3000 Euro.

Parkplatzrempler; Schaden 5000 Euro

Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr kollidierten ein 57-jähriger Lkw-Fahrer aus Eiterfeld und eine 80-jährige Autofahrerin aus Eschwege auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Landstraße von Reichensachsen. Der Lkw-Fahrer hatte offenbar beim Rückwärtsfahren die ausparkende Dame in ihrem Auto übersehen, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Die Beamten der Polizei Eschwege bezifferten den Schaden am Lkw auf ca. 1500 Euro, am Auto der Frau entstand ein Schaden von etwa 3500 Euro.

Versuchter Einbruch in Autohaus in Bad Sooden-Allendorf; Polizei sucht Zeugen

Am frühen Dienstagmorgen haben Unbekannte offenbar versucht bei einem VW-Autohaus in Bad Sooden-Allendorf in der Werrastraße einzubrechen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand sind die Täter gegen 04.55 Uhr über einen Zaun gestiegen und so auf das eingefriedete Firmengelände gelangt. Dann versuchten die Täter ein Rolltor zu öffnen, um in das Firmengebäude einzudringen. Letztlich ließen die Täter dann aber doch von ihrem weiteren Vorhaben ab, so dass es weder zu einem Stehlschaden, noch zu einem nennenswerten Sachschaden gekommen ist. Den versuchten Einbruch bearbeitet jetzt die Kriminalpolizei in Eschwege. Hinweise zu dem Einbruch nehmen die Beamten unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

