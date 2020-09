Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 28.09.2020-2

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Katze überfahren; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen gegen 09.35 Uhr im Schützengraben Höhe Einmündung Kurt-Holzapfel-Straße in Eschwege eine schwarze Katze überfahren. Das Tier, das einer 65-jährigen Frau aus Eschwege gehört, verendete noch am Unfallort. Die Polizei geht hier von einem Schaden in Höhe von 50 Euro aus. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich laut Polizeibericht unerlaubt vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Geparkter Pkw beschädigt; Polizei sucht Zeugen

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich laut der Polizei in Eschwege am Samstag, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr. In dieser Zeit wurde ein silbergrauer Mercedes A-Klasse von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Das betroffene Fahrzeug stand laut der Besitzerin in dem Zeitraum sowohl auf dem Parkplatz beim Nikolaiplatz in Eschwege, aber auch auf dem Kauflandparkplatz, so dass beide Örtlichkeiten als Unfallort in Frage kommen. Der Mercedes wurde am linken, hinteren Radkasten beschädigt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

40-Jähriger aus Eschwege nach eskaliertem Streit festgenommen; Strafanzeige u.a. wegen Körperverletzung

Ein Streit zwischen einem 40-jährigen und einem 20-jährigen Mann, beide aus Eschwege, ist am Sonntagvormittag um kurz nach 11.00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Klosterstraße eskaliert. Nach anfangs noch verbalen Streitereien, soll der 40-Jährige den 20-Jährigen am Hals gewürgt und anschließend noch mit einem Messer bedroht haben. Bei Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten aus Eschwege war der 40-Jährige nach der Auseinandersetzung bereits flüchtig, konnte aber wenig später in der Innenstadt von Eschwege angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der 40-jährige Tatverdächtige muss sich nun u.a. wegen Bedrohung und Körperverletzung verantworten.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; POK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37269 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell