Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Bagger an- Radio und Lastenkette als Diebesgut

Herford (ots)

(sls) Unbekannte Täter hatten es in der Nacht zu Dienstag (10.8.) offensichtlich auf ein Radiogerät CAT und einer Lastenkette abgesehen. Um an das Diebesgut zu gelangen, brachen sie auf bisher unbekannte Weise einen verschlossenen Bagger auf einer Baustelle auf. Dieser wurde am Montagnachmittag durch den Nutzer verschlossen im Bereich der Baustelle Laarer Straße / Stedefreunder Straße abgestellt. Am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr wurde der Diebstahl aus dem Bagger bemerkt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen die im Bereich der Baustelle verdächtige Personen wahrgenommen haben oder Angaben zu dem 400 Euro wertigem Diebesgut machen können. Hinweise werden bei der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell