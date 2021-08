Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Versuchter Raub in Rotthausen

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem versuchten Raub in Rotthausen am Sonntagabend, 8. August 2021, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 22.25 Uhr hielt sich ein 50-Jähriger auf einem Schulhof an der Schonnebecker Straße auf. Hier wurde er von drei unbekannten Männern geschlagen, außerdem verlangten sie Bargeld von dem Mann. Anschließend verließen sie wieder die Tatörtlichkeit. Der Gelsenkirchener wurde zur weiteren medizinischen Behandlung vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Täter waren zwischen 30 und 40 Jahre alt, einer trug einen roten Jogginganzug, ein weiterer eine weiße Mütze. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich telefonisch beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder bei der Kriminalwache unter der 0209 365 8240 zu melden.

