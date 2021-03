Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Skulpturen vor der Sparkasse beschädigt

Bad Essen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch kam es vor der Sparkassenfiliale an der Lindenstraße zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte traten mutwillig gegen zwei in den Gehweg eingelassenen hölzernen Skulpturen, woraufhin diese am Fuß abbrachen, in eine Glasscheibe der Sparkasse flogen und auch diese beschädigten. Tatverdächtig sind drei noch unbekannte Jugendliche, die von einem Autofahrer direkt am Tatort gesehen wurden und nach Ansprache durch den Zeugen sofort in grobe Richtung Kirchplatz weggliefen. Die Tatverdächtigen waren um die 16 Jahre alt, etwa 170 bis 185cm groß und dunkel gekleidet. Ein Jugendlicher trug ein rotes Basecap. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Bohmter Polizei unter 05471/9710.

