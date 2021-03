Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Nachtrag zum Polizei- und Feuerwehreinsatz am Nonnenpfad

Osnabrück (ots)

Am frühen Dienstagmorgen wurden die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus am Nonnenpfad gerufen. Bei dem schwer verletzten Bewohner handelt es sich um den 38 Jahre alten Mieter der vom Feuer betroffenen Wohnung. Eine Lebensgefahr kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zu dem Brand dauern an.

